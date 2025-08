Procon de Campo Grande inicia ciclo de palestras para prevenir golpes contra idosos

Com foco na prevenção e orientação, o Procon Municipal de Campo Grande deu início, nesta quarta-feira (6), a um ciclo de palestras educativas voltadas à proteção de idosos contra golpes e fraudes. A primeira ação aconteceu no Centro de Convivência do Idoso Vovó Ziza, reunindo dezenas de participantes atentos às informações repassadas pelos especialistas.

A iniciativa surge como resposta ao crescimento alarmante de crimes contra a terceira idade. De acordo com dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), somente neste ano, 2.275 pessoas foram vítimas de golpes em Campo Grande, sendo 681 idosos.

“O público favorito dos golpistas são os idosos, pela vulnerabilidade. Os golpes estão cada vez mais sofisticados e parecidos com a verdade. Nosso papel é orientar, alertar e, principalmente, prevenir”, afirmou o superintendente do Procon, José Costa Neto.

Durante a palestra, a equipe técnica apresentou os golpes mais recorrentes, como fraudes por telefone com promessas de prêmios falsos, empréstimos consignados não solicitados, perfis falsos em redes sociais, clonagem de cartões, além de criminosos que se passam por motoboys ou funcionários de empresas para recolher cartões bancários ou obter acesso às residências das vítimas.

A chefe da assessoria jurídica do Procon, Oriana Lima, alertou que a maioria dos casos só chega ao órgão após o prejuízo já ter acontecido. “Hoje temos cerca de 60 reclamações mensais apenas de idosos vítimas de fraudes. Por isso, essa abordagem educativa é tão necessária. Queremos agir antes, evitando que o golpe se concretize”, ressaltou.

Além de palestras, a ação inclui distribuição de cartilhas com orientações práticas e exemplos reais de fraudes, buscando ampliar a consciência e o cuidado da população idosa com suas informações pessoais e bancárias.

O Procon reforça algumas dicas essenciais:

– Desconfie de ligações com promessas de prêmios ou cobranças inesperadas;

– Nunca compartilhe dados pessoais ou bancários por telefone, SMS ou redes sociais;

– Não clique em links desconhecidos ou enviados por estranhos;

– Não entregue cartões a terceiros, mesmo que se identifiquem como funcionários de banco;

– Em caso de dúvida, procure o Procon ou registre boletim de ocorrência na delegacia mais próxima.

O ciclo de palestras seguirá em diferentes centros de convivência e instituições de atendimento à terceira idade nos próximos meses. A ação educativa temo objetivo de ampliar a rede de proteção aos idosos e reduzir os índices de golpes na capital sul-mato-grossense.

