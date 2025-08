Segunda edição do ‘Meet & Truck’ é destaque na programação do Dia dos Pais

O encontro de caminhonetes acontecerá no próximo sábado (9)

Campo Grande recebe neste sábado (9), a segunda edição do Meet & Truck, encontro que celebra a cultura das caminhonetes. O evento será nos altos da Avenida Afonso Pena – antiga Cidade do Natal, das 9h às 19h, com entrada solidária, sendo 1 kg de alimento ou agasalho.

Além da exposição de veículos raros e modificados, haverá espaço kids, música ao vivo, praça de alimentação e premiações em categorias como “Mais Alta”, “Mais Modificada” e “Destaque do Evento”.

Serviço

Encontro Meet & Truck;

Data: 09/08;

Horário: 09 às 19h;

Local: Altos da Av. Afonso Pena (Antiga Cidade do Natal).

