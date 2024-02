Processo seletivo estagiários em Pedro Gomes está com inscrições abertas; Confira as vagas

Foram divulgadas vagas abertas para preenchimento de cadastro de reserva de estagiários para a prefeitura de Pedro Gomes. As inscrições para o Processo Seletivo podem ser feitas até 19 de fevereiro.

São disponibilizadas vagas para nível médio, nível superior para os cursos de Direito, Administração, Recursos Humanos, Contabilidade, Jornalismo, Marketing, Publicidade e Propaganda; e pós graduação nas áreas de Administração, Recursos Humanos e Contabilidade.

A bolsa-auxílio mensal varia entre R$ 400,00 a R$ 800,00, e vai de acordo com a jornada de estágio de quatro ou seis horas diárias. Os interessados devem fazer a inscrição presencialmente das 7h às 13h, na Secretaria de Meio Ambiente e Turismo, localizada na Rua Espírito Santo, nº 671.

A avaliação será por análise de currículo, conferência e recebimento dos documentos e entrevista individual, prevista para ocorrer no dia 20 de fevereiro de 2024. ara saber mais informações e se atentar as regras do processo seletivo, acesso o edital.

