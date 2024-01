Curso de pintura em tecido na cidade de Costa Rica está com inscrições abertas

Um curso de pintura em tecido está com inscrições abertas em Costa Rica. As aulas iniciam no dia 19 de fevereiro no projeto social Rica Trama.

As aulas do curso acontecerão às segundas, terças e quartas-feiras. No total, o curso terá uma duração de três meses. Para se inscrever basta entrar em contato por meio do WhatsApp (67) 99643-7932.

O Curso de Pintura em Tecido tem como objetivo por meio de aulas teóricas e práticas, desenvolver nos alunos técnicas de pintura, uso de materiais específicos, combinação de cores, criação de desenhos e estampas, entre outros.

Além do Curso de Pintura em Tecido, o projeto também oferece aulas de artesanato, costura, culinária, entre outros. O projeto Rica trama fica localizado na rua Jardim Afonso em Costa Rica-MS.

