Carnaval para crianças em acontecerá mais uma vez nesta terça-feira Ponta Porã

O carnaval para crianças de Ponta Porã acontecerá novamente pela última vez esse ano. O carnakids acontecerá na terça-feria(13) Parque dos Ervais.

A folia para os pequenos contará com atrações entre brinquedos, chafariz, pista de patinação e espaço ao ar livre, nestes dois dias o DJ Roberto Boller e bandas farão a animação.

Também haverá a tradicional Guerra D’Água, uma antiga tradição fronteiriça realizada na Avenida Brasil, no trecho entre as Ruas Guia Lopes e Tiradentes. A brincadeira só poderá ocorrer neste espaço. A Guarda Civil Municipal quanto a Polícia Militar farão o controle à distância para evitar ocorrências.

Leia Mais

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.