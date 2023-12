Processo seletivo unificado da Prefeitura de Três Lagoas é prorrogado

A Prefeitura de Três Lagoas prorrogou as inscrições para o Processo Seletivo Unificado (PSU) que encerraria ontem, sexta-feira(22) para o dia 27 de dezembro, quarta-feira. As inscrições são exclusivamente realizadas pelo site da Prefeitura, durante o período estendido.

A seleção dos candidatos será realizada através de análise curricular e entrevistas, seguindo as normas estabelecidas em edital. Ao todo são 330 vagas para preencher diversas vagas distribuídas em diferentes secretarias do município por meio desse processo.

O processo seletivo é regido pelo edital nº 006/2023 e o estendimento fo prazo foi oficializado ontem, por meio de publicação do edital nº 007/2023, que retifica o edital nº 006/2023, veiculada no Diário Oficial da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (ASSOMASUL), na edição nº 3492.

Cada vaga possui critérios específicos para o respectivo cargo. Para obter mais informações, os interessados podem acessar o site oficial da Prefeitura de Três Lagoas ou entrar em contato com a SEMAD pelo telefone (67) 99155-1162.

Confira os editais

EDITAL 007/2023(retifica o edital 006/2023).

EDITAL 006/2023

