Formigão do Vidro: projeto teste de reciclagem de vidro começa em Bonito

Bonito passará a ter coleta e reciclagem de vidro em comércios e empresas cadastradas. A Prefeitura da cidade em parceria com a Eurecilo e com a Cooperativa Paraíso de Bonito assumem o projeto que ainda está em fase de testes e implantação.

O Formigão do Vidro, assim chamado é veículo que realizará a coleta nesses locais. O município não possui uum local para o descarte desse material, então a ideia do projeto é coletar e reciclar cerca de 500 toneladas do material ao ano.

O objetivo além de evitar acidentes na coleta de lixo comum é gerar renda extra aos cooperados, impulsionados pela receita do Crédito de Reciclagem da “eureciclo” com a comercialização do resíduo. Também faz parte do objetivo a redução do carbono.

A operação possui 15 estabelecimentos cadastrados e está com inscrições abertas para os interessados. Para isso, é necessário se cadastrar nesse formulário.A reciclagem não exige que o vidro esteja intacto, os cacos também podem ser coletados.

Neste primeiro momento, o serviço será exclusivo para empresas cadastradas, não atendendo a comunidade. Os moradores que tiverem uma quantidade significativa de vidro em casa, podem solicitar o recolhimento na Secretaria de Meio Ambiente pelo telefone 3255-3316.

Essa ação integra o projeto de estruturação da cadeia do vidro da eureciclo,que começou em Mato Grosso do Sul, em 2021, e foi ampliado para outros estados em 2022. Só em 2022, o volume compensado pela eureciclo de vidro no Brasil foi de mais de 37 mil toneladas.

