Previsão para o final de semana e feriado indica tempo firme em MS

A previsão para o final de semana, entre sexta-feira (28) a domingo (30), indica tempo estável com sol e variação de nebulosidade. Destaca-se que as temperaturas estarão em gradativa elevação, com temperaturas mais

amenas ao amanhecer, e ao longo do dia, podem atingir temperaturas máximas de até 33°C no estado.

O tempo mais firme é favorecido pela atuação da alta pressão atmosférica, que favorece o tempo quente e seco. Nas regiões sul e leste do estado são esperadas temperaturas mínimas entre 15/18°C e máximas de até 29°C. Nas regiões norte e oeste, esperam-se mínimas entre 18/25°C e máximas de até 33°C.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do tempo e do Clima de MS), em Campo Grande é previsto mínimas entre 18/19°C e máxima de 30°C. Os ventos atuam de leste com valores entre 30-50 km/h e localmente podem atingir valores acima de 50 km/h.

Entre segunda (01) e terça-feira (02), a previsão indica tempo com sol e variação de nebulosidade. Porém não se descartam pancadas de chuvas isoladas, com destaque na região sul do estado. As instabilidades ocorrem devido ao avanço de uma frente fria, aliado ao transporte de umidade e deslocamento de cavados.

As temperaturas mínimas previstas variam entre 19/20°C e máximas de até 30°C para as regiões sul e leste do estado. Para as regiões norte e oeste, esperam-se mínimas entre 19/25°C e máximas de até 32°C. Em Campo

Grande, mínimas de 21°C e máxima de 30°C.