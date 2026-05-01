Presidente do Consórcio Guaicurus deixa cargo em meio a pressão por possível intervenção

O diretor-presidente do Consórcio Guaicurus, Themis de Oliveira, deixou o cargo após 16 meses à frente da empresa responsável pelo transporte coletivo em Campo Grande. A saída ocorre em meio à crescente pressão por uma possível intervenção do poder público no serviço.

Segundo nota oficial do consórcio, o desligamento foi solicitado pelo próprio Themis, que alegou intenção de se dedicar a projetos pessoais. A empresa também agradeceu o período de atuação do executivo. “Expressamos nosso profundo agradecimento por toda a sua dedicação e empenho durante o período em que esteve à frente do Consórcio”, diz o comunicado.

Com a saída, João Rezende reassume a presidência de forma interina. Ele já havia ocupado o cargo anteriormente, sendo sucedido por Themis, que assumiu a função em 6 de janeiro de 2025.

A mudança ocorre em um momento delicado para o consórcio, que enfrenta críticas constantes dos usuários do transporte coletivo na Capital. Entre os principais problemas relatados estão atrasos frequentes, falhas mecânicas nos ônibus, algumas colocando em risco a segurança dos passageiros, e até a retirada de linhas sem aviso prévio.

Em março deste ano, a Prefeitura de Campo Grande instituiu um grupo de trabalho para avaliar, no prazo de 60 dias, a possibilidade de intervenção no contrato do consórcio. A medida visa analisar a qualidade do serviço prestado e o cumprimento das obrigações contratuais.

A prefeita Adriane Lopes já havia sinalizado que o contrato pode caminhar para uma intervenção, dependendo das conclusões do grupo responsável pela análise.

Ao final da apuração, o consórcio terá direito de apresentar defesa antes que o Executivo municipal tome uma decisão definitiva sobre uma eventual intervenção no sistema de transporte coletivo da cidade.

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