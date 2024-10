Após sair de bar, homem é agredido a capacetadas por dupla no bairro Los Angeles

Um homem, de 35 anos, foi agredido a capacetadas por uma dupla, na madrugada deste domingo (20), na Rua Mansur Contar, no Jardim Los Angeles, em Campo Grande. Os suspeitos fugiram após o crime.

Um morador da região acionou a PM (Polícia Militar) após ouvir gritos e se deparar com a vítima agredida por dois homens que fugiram em um carro branco.A vítima ficou desorientada.

Militares foram até o local e questionaram o homem ferido sobre os fatos. Ele relatou que estava em um bar nas proximidades e logo foi em direção a sua casa pilotando sua motocicleta.

No entanto, quando estava parado na calçada em frente a um imóvel, foi abordado pela dupla que também estava no bar anteriormente, momento em que foi agredido com golpes do próprio capacete na cabeça.

Devido às agressões, o homem ficou com hematomas na cabeça, sofreu afundamento de crânio e sangramento no nariz. Ele foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado para a Santa Casa.