Prêmio “Cidadão Nota 10” em homenagem aos 126 anos de Campo Grande acontece nesta sexta-feira

Mais uma edição do Prêmio ‘Cidadão Nota 10’ será realizada nesta sexta-feira (22), em homenagem ao aniversário de 126 anos de Campo Grande – celebrado no dia 26 de agosto. Em alusão a data comemorativa, os homenageados são pelos serviços prestados a sociedade.

Ao jornal O Estado MS, a organizadora do prêmio, Marinalva Pereira, radialista, colunista social e também diretora da rádio FM Nota 10, falou sobre o evento. “Quem escolhe os homenageados são os formadores de opinião. E hoje vai ser um evento bem legal, dando mais visibilidade para 48 pessoas da nossa sociedade, as quais vão receber o diploma e a medalha ‘cidadão nota 10 de Campo Grande”, disse ela.

Entre eles a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, o apresentador da TV Record MS Rodrigão, o presidente da ALEMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul), o deputado Gerson Claro, empresários e outros.

Veja a lista completa dos homenageados do Prêmio Cidadão Nota 10 – 126 anos de Campo Grande: