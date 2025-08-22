Prêmio “Cidadão Nota 10” em homenagem aos 126 anos de Campo Grande acontece nesta sexta-feira

Mais uma edição do Prêmio ‘Cidadão Nota 10’ será realizada nesta sexta-feira (22), em homenagem ao aniversário de 126 anos de Campo Grande – celebrado no dia 26 de agosto. Em alusão a data comemorativa, os homenageados são pelos serviços prestados a sociedade.
Ao jornal O Estado MS, a organizadora do prêmio, Marinalva Pereira, radialista, colunista social e também diretora da rádio FM Nota 10, falou sobre o evento. “Quem escolhe os homenageados são os formadores de opinião. E hoje vai ser um evento bem legal, dando mais visibilidade para 48 pessoas da nossa sociedade, as quais vão receber o diploma e a medalha ‘cidadão nota 10 de Campo Grande”, disse ela.
Entre eles a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, o apresentador da TV Record MS Rodrigão, o presidente da ALEMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul), o deputado Gerson Claro, empresários e outros.
Veja a lista completa dos homenageados do Prêmio Cidadão Nota 10 – 126 anos de Campo Grande:
Jefferson Almeida – colunista social
Ruth Maranho – empresária
Reinaldo Azambuja – ex-governador de MS
Alessandra Alencar – empresária
Adriane Lopes – prefeita de Campo Grande
Sidney Volpe – empresária
Gerson Claro – deputado e presidente da ALEMS
Adriana Omine Fernandes – CEO Clínica Estética
Rodrigão – apresentador TV Record
Dra. Gleice Guimarães de Oliveira Cater e Dr. Marcelo Cater
Lúcio Rodrigues Neto – Colégio Status
Michelle Caetano de Lima Figueiredo – Colégio Status
Sergio Yonaha Mendes – empresário
Dra. Daniela Neves – cirurgiã plástica
Ariel M. Frutuoso da Silva – advogado, pres. da comissão direito 3º setor/OABMS
Érika Ramos Rossí de Morais – empresa Dois Amores
Maína Ramsdorf de Almeida – empresária
Ademar Silva Júnior – secretário de Governo Municipal
Leandro Basmage o diretor-presidente da Agetec
Lucimara Calvis Poetisa – CEO Vida produções
Nágilla Borges Barbosa – personal trainer
Veterinário Francisco – vereador
Ivete Goldoni Moreti – Psicopedagoga Neuropsicopedagoga Esp. em TDAH
Marcos Vinholi – administrador e contador
Nilson Lopes França – instituto Um Cesto de Amor
Camila Bernardes Brunetto – consultora Financeira
Juliana Aranda – empresária
Dra. Rose Pilloneto – biomedica
Dra. Silmara Felix – advogada
Paulo Salvatore Ponzini – vice-presidente Junta Comercial MS
Adriana M. de Barros – gestora de empresas
Prof. Adoniram Judson de Paula – presidente do Centro de convivência Vida Nova
Enderson Dantas Vital – médico
Valmir Vieira dos Santos Filho – médico veterinário
Dra. Elaine Pereira Brito – biomedica esteta
Maicon Nogueira – vereador
Mariksa Nunes – psicóloga
Wilson Osmar de Faria Lima – assessor parlamentar, músico e narrador
Marcela Oliveira Rosa de Sousa e Fábio Gomes de Sousa – diretores fundadores da FertiQuímica
Julio Cesar Henrique – empresário e professor
Isabela Alcantara Faria Duarte Lins – arquiteta
Vladimir Pereira Farias – empresário
Lucas de Lima – deputado estadual MS
Soraya Thronicke – senadora
Pedro Arlei Caravina – Deputado
Maria Clara Nogueira Bernardo e Adauto Bernardo – empresários
Helio Martins de Souza – chefe de gabinete senadora Soraya Thronicke
André Luís da Silva Fernandes – engenheiro civil
Serviço
Prêmio Cidadão Nota 10 – 126 anos de Campo Grande;
sexta-feira (22);
CDL Campo Grande – Rua Antônio Corrêa, 417;
A partir das 19h30.
O evento conta com o apoio dos patrocinadores: Colégio Status; Energisa; Home Master Life’s; Maranho Cardans; Doi Amores Gargen; Sankyo Imóveis; Maison Volpe.
Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram