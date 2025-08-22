Dr. Victor Rocha entrega Medalha do Mérito Legislativo “José Antônio Pereira” ao Dr. Rosildo Gomes Barcellos Júnior, e faz outras homenagens

Vereador também entregou Título de Cidadã Campo-Grandense à tabeliã Debora Catizane e à advogada Alinne Cardoso

O vereador Dr. Victor Rocha prestou uma das mais marcantes homenagens da Sessão Solene em comemoração aos 126 anos de Campo Grande: a outorga da Medalha do Mérito Legislativo “José Antônio Pereira” ao Dr. Rosildo Gomes Barcellos Júnior, personalidade de destaque na cultura, literatura e história do Brasil e do exterior.

A indicação partiu do parlamentar em reconhecimento à trajetória de excelência de Rosildo Barcellos, marcada pela produção literária, pela defesa da memória cultural e pelo fortalecimento das instituições históricas e sociais.

Imortal da Academia Brasileira de História e Literatura, ocupando a cadeira nº 9, Rosildo Barcellos acumula uma vida dedicada ao saber. É cidadão honorário em seis municípios sul-mato-grossenses (Anastácio, Aquidauana, Bodoquena, Corumbá, Dois Irmãos do Buriti e Miranda) e recebeu inúmeras honrarias, como as medalhas Zumbi dos Palmares, Marisa Serrano, Priscila Sampaio e Francisco Anselmo.

Entre suas comendas mais prestigiadas estão a Barão de Mauá (RS), Mestre da Cultura Nacional (ES), Grã-Cruz da Cultura Nacional (RJ), Pablo Neruda (Chile), Ramon Colman (Paraguai) e Visconde de Taunay. Com vasta produção literária, já participou de 55 livros e prepara novos lançamentos em Balneário Camboriú, Romênia, Portugal e México.

Em tom poético, Dr. Rosildo expressou a emoção de receber a honraria: “Receber a Medalha José Antônio Pereira é receber as bênçãos de Francisco Mestre e, ao mesmo tempo, na Afonso Pena descansar sob a mais frondosa figueira plantada por Arlindo Gomes. É poder honrar a mesma bandeira que ao vento vive a tremular. É ombrear os mesmos ideais de Bernardo Baís, Vespasiano Martins e, lembrando de Edson Contar, afirmar: é neste chão que recebeu meu suor e minhas lágrimas, que sustentará meu corpo em meu último repousar!”

Título de Cidadã Campo-Grandense

O vereador Dr. Victor Rocha também foi o responsável por prestar uma das mais significativas homenagens da Sessão Solene em comemoração aos 126 anos de Campo Grande: a entrega do Título de Cidadã Campo-Grandense à tabeliã de notas Debora Catizane de Oliveira Franco.

A indicação partiu do parlamentar, em reconhecimento à sólida trajetória acadêmica e profissional de Débora, marcada pela excelência no Direito e na atividade notarial e registral.

“Homenagear a doutora Débora Catizane é valorizar uma profissional que dedica sua vida à garantia da segurança jurídica e ao fortalecimento das instituições. É uma honra para Campo Grande recebê-la como cidadã de nossa terra”, destacou o Dr. Victor Rocha.

Debora Catizane possui graduação em Direito pela Faculdade Milton Campos (2009), especializações em Direito Processual pela PUC Minas (2010) e em Direito Notarial e Registral pela Faculdade Milton Campos (2011). Concluiu ainda o mestrado em Direito Empresarial (2014) pela mesma instituição. Atualmente, exerce a função de Tabeliã de Notas do Oitavo Tabelionato de Notas da Comarca de Campo Grande, cargo de grande relevância para a segurança jurídica das relações civis.

Emocionada, a homenageada expressou sua gratidão: “É com profunda honra e imensa gratidão que recebo o título de Cidadã Campo-Grandense, reconhecimento que muito me alegra e fortalece ainda mais meu compromisso com esta cidade que me acolheu de forma tão generosa.”

Outra homenageada foi a advogada Alinne Cardoso da Silva. A indicação partiu do parlamentar, que reconheceu na trajetória de Alinne um exemplo de dedicação ao Direito, à academia e à defesa de valores sociais e jurídicos.

“É uma grande satisfação reconhecer cidadãos que, pela sua trajetória e dedicação, engrandecem nossa cidade. A doutora Alinne Cardoso é um exemplo de conhecimento e de compromisso com a sociedade. Conceder-lhe este título é uma forma de expressar a gratidão de Campo Grande pelo que ela representa”, afirmou Dr. Victor Rocha.

Alinne Cardoso possui mestrado em Direito pela Universidade Autónoma de Lisboa (2022), com a dissertação “Filiação, Multiparentalidade e Apadrinhamento: Um estudo de Direito Comparado Luso-Brasileiro”. É também especialista em Direito Constitucional Aplicado pela Faculdade de Direito Professor Damásio de Jesus (2014) e graduada em Direito pela Universidade Federal de Sergipe (2013). Sua sólida formação e atuação acadêmica reforçam o compromisso com a justiça social e a valorização dos direitos fundamentais.

Emocionada, a homenageada destacou o significado da honraria: “Receber o título de Cidadã Campo-Grandense para mim é uma grande honra. É a consagração de um laço profundo de gratidão e pertencimento à cidade que me acolheu e que agora oficialmente me torna sua filha”, afirmou Alinne Cardoso.

Com essas entregas, o vereador Dr. Victor Rocha reforça seu compromisso em valorizar pessoas que, por sua atuação, contribuem para o desenvolvimento humano, social e acadêmico da Capital.

