MS recebe Fábio Jr., Titãs e Paralamas do Sucesso em shows nacionais neste fim de semana

Fábio Jr. – Três Lagoas

Três Lagoas será palco de uma das apresentações mais aguardadas do ano: Fábio Jr. sobe ao palco da 35ª Festa do Folclore, evento que acontece de 21 a 24 de agosto de 2025 na antiga área da NOB. Celebrando a rica cultura regional, a festa traz uma programação intensa com shows, danças folclóricas, gastronomia típica e muito artesanato. Entre diversas atrações nacionais, o show de Fábio Jr. promete emocionar o público com seus grandes sucessos românticos em um momento especial da festa. Com estrutura completa, o evento oferece espaço para pessoas com deficiência, segurança reforçada e um ambiente pensado para todas as idades.

FIB – Atrações Nacionais

A 24ª edição do Festival de Inverno de Bonito (FIB) promete agitar a cidade entre os dias 20 e 24 de agosto, com mais de 180 atrações culturais gratuitas e nomes de peso da música brasileira. Destaque especial para os aguardados shows dos Titãs, ícones do rock nacional; da dupla Guilherme & Santiago, trazendo o melhor do sertanejo; e do mestre do samba Jorge Aragão, que promete embalar o público com clássicos consagrados. Além da música, o FIB contará com programação diversa em teatro, dança, literatura, circo, oficinas, cultura indígena, cultura geek e muito mais. Confira os horários e locais de palco no site oficial mscultural.ms.gov.br.

Paralamas do Sucesso – Três Lagoas

Os fãs do rock nacional têm um encontro marcado na 35ª Festa do Folclore de Três Lagoas com a apresentação imperdível dos Paralamas do Sucesso. A lendária banda, conhecida por sucessos como Meu Erro, Lanterna dos Afogados e Alagados, sobe ao palco na antiga área da NOB durante o evento que acontece de 21 a 24 de agosto de 2025. Com mais de quatro décadas de estrada, Herbert Vianna, Bi Ribeiro e João Barone trazem toda a energia e irreverência que marcaram gerações. A festa, que valoriza a cultura regional, contará ainda com dezenas de atrações culturais, comidas típicas, artesanato e estrutura completa para receber públicos de todas as idades.

Raphael Ghanem

Prepare-se para uma noite de muitas risadas com o espetáculo Se É Que Você Me Entende, de Raphael Ghanem, que acontece no Bosque Expo (Av. Cônsul Assaf Trad, 4796). Com texto, interpretação e direção assinados pelo próprio artista, o show de stand up traz um humor afiado, recheado de improvisos, interações com o público e histórias pessoais hilárias. Totalmente autoral e sem uso de figurinos ou adereços, a apresentação tem duração de 1h20 e será gravada, ao entrar, o público cede automaticamente os direitos de imagem. Não perca essa oportunidade de ver de perto um dos nomes em ascensão na comédia nacional. Ingressos no www.ingressodigital.com.

Sexta-feira (22)

Jovem Guarda – Especial 60 anos

No dia 22 de agosto de 2025, exatamente 60 anos após a estreia do programa Jovem Guarda, a banda Coquetel Blue apresenta seu primeiro show especial em homenagem ao movimento que marcou o rock brasileiro. O tributo acontece na Cervejaria Canalhas (Rua Oceano Atlântico, 99 – Chácara Cachoeira, Campo Grande) e contará com um sexteto inédito, formado pela banda, uma cantora e um saxofonista, além de convidados especiais como Celito e Simão, Jerry Espíndola e outras surpresas. Ingressos no Sympla.

Artistas da Natureza

A exposição “Artistas da Natureza” inaugurou neste mês de agosto e segue até dia 26 de setembro no Centro Cultural José Octávio Guizzo, em Campo Grande (MS), reunindo obras de 27 artistas indígenas de oito etnias (Guarani, Kaiowá, Terena, Kadiwéu, Kinikinau, Atikum, Ofaié e Guató). Com entrada gratuita e curadoria de Benilda Kadiwéu, a mostra celebra o protagonismo indígena e seus saberes ancestrais por meio da arte. A visitação pode ser feita de terça a sexta, das 14h às 20h, e aos sábados, das 9h às 18h, na rua 26 de Agosto, 453 – Centro.

Isso não é uma coreografia

No dia 22 de agosto, às 19h, acontece o espetáculo de dança “Isso não é uma coreografia”, um duo de Alysson Amancio e Camila Fersi que explora imagens e corporalidades do interior mineiro e cearense para provocar reflexões ao vivo sobre linguagem, movimento e criação. Indicada para maiores de 14 anos, a apresentação será na Rua Anhanduí, 200, Centro, Campo Grande–MS, com ingressos gratuitos no Sympla (vagas limitadas). Uma experiência que brinca com a elasticidade dos sentidos e o desafio de traduzir o que se vê em palavras.

RuralTur MS

Começou nesta quinta-feira (21) e segue até dia 22 de agosto, a Ruraltur MS na Feira Central reunindo exposição de produtos e serviços de turismo rural com cozinha show, oficinas, atrações culturais, inovação com startups e agroindústrias, concurso de queijos artesanais, além de sessões que envolvem negócios e networking. O evento é gratuito e começa das 15h até as 22h.

Dancidades

O Casulo Espaço da Arte, na rua Reinaldo Bianchi, 398, Parque Alvorada, recebe nesta sexta, a partir das 19h, o espetáculo ‘Desenho do Tempo’, com concepção, direção e coreografia de Esther Weitzman, interpretado por Marcos Mattos e Renata Leoni. A apresentação conta com acessibilidade em Libras e audiodescrição. O evento é gratuito, realizado pelo Arado Cultural, com apoio da UFGD, UEMS, NAC, Casulo, Teatro e Dança UEMS, Casa de Cultura, SECULT e Prefeitura de Campo Grande, e investimento via Lei Paulo Gustavo, Fundação de Cultura de MS, SETESC, Governo do Estado, Ministério da Cultura e Governo Federal.

Sábado (23)

O Pequeno Príncipe

Neste fim de semana, a Cia Teatro do Mundo e a Turma do Bolonhesa comemoram 10 anos de trajetória com o espetáculo “O Pequeno Príncipe” no Sesc Cultura Prosa, localizado na Rua Anhanduí, 200 – Centro em Campo Grande. Os ingressos pelo Sympla já estão esgotados, mas haverá lista de espera na hora, e geralmente todos conseguem entrar. Vale o risco! Uma oportunidade especial para levar toda a família e se encantar com essa adaptação cheia de poesia e imaginação.

Ita Center Park

A partir do dia 22 de agosto, o estacionamento do Shopping Campo Grande se transforma em um espaço de aventura e diversão com a chegada do Ita Center Park, um dos maiores parques itinerantes do Brasil. Com ingressos a partir de R$ 15, o parque oferece atrações para todas as idades, como o radical Ranger, o clássico Bate-Bate, o colorido Tobogã e o animado Crazy Dance. O funcionamento será de segunda a sexta, das 18h às 22h, e aos sábados e domingos, das 15h às 22h. Uma ótima pedida para quem busca lazer e emoção em Campo Grande.

RockNights

No sábado, 23 de agosto de 2025, a partir das 20h, a banda mineira Rocknights se apresenta no Gran Murano, em Campo Grande/MS. Reconhecida pelo talento e carisma, a Rocknights traz um repertório vibrante que homenageia as baladas clássicas do rock, encantando fãs de todas as gerações com interpretações marcantes. Um show imperdível para os amantes do rock, com formatos especiais para eventos variados. Garanta seu ingresso no site 3aproducoescg.com.br.

Karaokê no Sucata Cultural e espetáculo ‘O Caminhante’

No sábado (23), o Sucata Cultural (R. Onófre Pereira de Matos, 815 – Centro) recebe, às 19h, o retorno do karaokê da Temporada Sucata Cultural e a apresentação do espetáculo “O Caminhante”, de Gabriel Candeias. O evento é gratuito para quem reservar o nome até às 12h do sábado; para quem for na hora, haverá taxa social.

Domingo (24)

Som que Chora

No dia 24 de agosto (domingo), às 20h, a tradicional sonoridade do Choro toma conta da Capivas Cervejaria, em uma noite dedicada a esse gênero clássico da música brasileira que atravessa gerações com alma e memória. A entrada é livre e a casa abre às 14h, garantindo um ambiente descontraído para curtir boa música e cerveja artesanal em Campo Grande.

Curral 67

De 24 a 25 de agosto, véspera de feriado, Campo Grande recebe o Curral 67 Festival, com shows nacionais e entrada solidária, e de quebra o Festival do Hambúrguer. No domingo, a música fica por conta das duplas Patrícia & Adriana, Alex & Yvan, Renato Pacheco e Mário & Felipe. Já na seguida-feira (25), é a vez de Fred & Victor, Munhoz & Mariano e Brenno & Matheus, pela primeira vez na Capital. Além da programação musical, o festival contará com palco de última geração, espaço kids, área de diversão e uma praça de alimentação. Um dos destaques é o Festival de Hambúrguer, que reunirá mais de 10 hamburguerias artesanais com receitas exclusivas. O festival será realizado no estacionamento do Bosque dos Ipês, a partir das 18h e a entrada é um 1kg de alimento não perecível.

Por Amanda Ferreira e Carolina Rampi

