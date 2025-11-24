Prefeitura Renomeia Trecho de Rua no Chácara Cachoeira II

A Prefeitura de Campo Grande publicou no Diogrande de n. 8.134 desta segunda-feira (24), a Lei n. 7.525, de 19 de novembro de 2025, sancionada e que altera a denominação de um trecho da Rua Augusto Antônio Mira, no Bairro Chácara Cachoeira II. O segmento de 165 metros, situado entre a Rua Raul Pires Barbosa e a rotatória sem saída, passa oficialmente a chamar-se Rua Dr. Pedro Antônio Pegolo.

A mudança tem como objetivo corrigir a descontinuidade existente no logradouro, que possuía trechos não conectados entre si, gerando dificuldades para moradores, serviços de entrega, concessionárias e atendimentos de emergência.

A Prefeitura, por meio dos órgãos competentes, adotará todas as providências necessárias para a instalação das novas placas de identificação no trecho renomeado.

A Lei entra em vigor a partir da data de sua publicação.