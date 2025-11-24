Hospital Regional inova e garante economia de R$ 1,6 milhão com projeto de Nutrição Parenteral Total

O Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS) transformou um desafio financeiro crônico em uma solução de inovação e eficiência. Com um projeto voltado à otimização da Nutrição Parenteral Total (NPT) – terapia essencial para pacientes que não podem se alimentar por via oral -, o hospital reduziu em 43% os custos do serviço, gerando uma economia anual superior a R$ 1,6 milhão.

A iniciativa, que alia inovação tecnológica, gestão de dados e governança clínica, foi reconhecida com o XX Prêmio Sul-Mato-Grossense de Inovação na Gestão Pública, na categoria Prática Inovadora.

Idealizado pela farmacêutica Kelly Pilon e pelo analista de sistemas Mário Masahide, o projeto surgiu da necessidade de conter o alto custo da NPT, que consumia cerca de R$ 3,6 milhões por ano, representando 6% do orçamento hospitalar. A solução foi estruturada em torno de três pilares: reengenharia clínica, informatização do processo e negociação baseada em dados.