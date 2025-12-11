Operação Paliteiro: Polícia Federal mira contrabando de cigarro em MS

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (11), a Operação Paliteiro, para desarticular associação criminosa que atua no contrabando de cigarro em São Paulo e Mato Grosso do Sul. A linha internacional entre o Paraguai e as cidades Sul-mato-grossenses é a principal rota do produto produzido em território paraguaio e introduzido no mercado brasileiro.

A operação cumpriu mandados de busca e apreensão em Presidente Prudente (SP), Garça (SP) e em Dourados (MS). Vale destacar que as três cidades estão na rota dos carregamentos que saem do Paraguai rumo à capital paulista e ao Rio de Janeiro.

De acordo com a Polícia Federal, as investigações apontam que o grupo criminoso alvo da operação de hoje se especializou no transporte e comércio de cigarros irregularmente introduzidos no país a partir do Paraguai, com distribuição em municípios paulistas.

Durante a ação, ainda foram apreendidos celulares e outros materiais que serão encaminhados à perícia criminal federal para aprofundamento das investigações.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram