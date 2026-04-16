Prefeitura publica licitação para obra na Ernesto Geisel

A Prefeitura de Campo Grande publicou, nesta quinta-feira (16), o aviso de licitação para contratação da empresa responsável pelo recapeamento da Avenida Ernesto Geisel. O investimento previsto é de aproximadamente R$ 5,4 milhões.

A intervenção contempla a recuperação funcional do pavimento asfáltico em trechos importantes da via. Na margem direita do córrego, as melhorias serão realizadas entre a Rua do Aquário e a Avenida Manoel da Costa Lima. Já na margem esquerda, o recapeamento vai da Rua do Aquário até a Rua Pirituba.

Além do recapeamento, o projeto inclui serviços complementares de infraestrutura, como adequações de acessibilidade, implantação de bocas de lobo, execução de sarjetas e meios-fios.

A licitação será realizada na modalidade pregão eletrônico, do tipo menor preço. As propostas podem ser enviadas até às 7h44 do dia 7 de maio de 2026, com abertura da disputa marcada para as 7h45, no portal eletrônico de compras do município.

A obra integra o planejamento de manutenção e melhoria da malha viária da Capital, com foco na segurança e na mobilidade urbana.

Por Prefeitura de Campo Grande

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