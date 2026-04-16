Carro com droga bate em picape e invade comércio durante fuga em Amambai

Um veículo Hyundai HB20 carregado com droga causou um acidente na madrugada desta quinta-feira (16), em Amambai, após o condutor fugir de uma abordagem da Polícia Militar Rodoviária.

Segundo a polícia, o carro seguia pela MS-289 quando recebeu ordem de parada, que não foi obedecida. O motorista iniciou fuga e seguiu até a área urbana, chegando a trafegar na contramão.

Já na região central da cidade, o HB20 colidiu na traseira de uma Fiat Strada. Com o impacto, a picape foi arremessada para dentro de um estabelecimento comercial. O motorista do veículo atingido foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros.

Após a batida, o condutor do HB20 tentou fugir a pé, mas foi localizado e preso por equipes da Polícia Militar.

Durante vistoria no automóvel, os policiais encontraram 203 quilos de maconha e 200 gramas de skank, distribuídos em diversos compartimentos. A carga foi avaliada em aproximadamente R$ 465 mil.

O homem, de 36 anos, informou que levaria a droga até Dourados, onde receberia pagamento pelo transporte.

Ele, o veículo e o entorpecente foram encaminhados à Polícia Civil de Amambai.