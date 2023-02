Fim de semana cultural e inclusivo: cinema adaptado, feira do Bosque e enterro dos ossos

A cidade está repleta de opções culturais para esse fim de semana. Na sexta-feira (24), a companhia HabiliDoces apresenta um espetáculo circense com palhaçaria, acrobacia, música e contação de histórias para todos os públicos. A apresentação será realizada às 16h no Sesc Cultura, na Av. Afonso Pena, 2270, no Centro de Campo Grande.

Também na sexta-feira, às 21h, a festa Mandelão Automotivo trará os DJs Megatron, Will Coene, Black Belt, Amandaka, Ariel, Marcola e Lino para agitar a noite na Chácara Antártica, localizada na Rua Litorânea, 174.

Já o espetáculo “Revolução”, do Teatral Grupo de Risco, será apresentado no Sesc Cultura, também na sexta-feira, às 19h. A peça é uma adaptação do texto original “A Revolução na América do Sul”, de Augusto Boal, e foi construída coletivamente por meio de um trabalho de pesquisa sobre o teatro do oprimido.

Além disso, o sábado também será de Enterro dos Ossos com Capivara Blasé e Bonde das Sereias. O bloco pede para que todos deixem suas fantasias e glitter prontos para finalizar o Carnaval. O evento acontecerá na Praça dos Imigrantes, na Rua Joaquim Murtinho, 46, das 15h às 22h. Na mesma noite, o Capivara Blasé se apresentará com show de Chokito e Koisamba na Rua Eva Lacerda de Farias, 740, no Bairro Taveirópolis, às 18h30.

Para os amantes de música eletrônica, a 2ª edição Underground na Praça Aquidauana terá MCN e Falcão MC, com o evento DJ Convida Nas Praças. A festa será realizada na Praça Aquidauana, 28, no Bairro Amambaí, às 16h, com entrada gratuita.

E para aqueles que preferem o pagode, a festa Explana Pra Geral contará com Afrojess, Chico, Damásio, Julio Prodigy e Magão, na Rua Dr. Temístocles, 112, a partir da meia-noite. Os ingressos custam a partir de R$ 10.

No domingo, o Cinépolis do Shopping Norte Sul Plaza terá uma sessão exclusiva e adaptada do filme “As Múmias e o Anel Perdido” para pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista) às 14h15. É preciso conferir a legislação para meia-entrada no site do cinema.

Também no domingo (26) haverá a primeira edição da feira do Bosque da Paz, que contará com artesanato, moda, gastronomia, antiguidades e atrações culturais. O evento ocorrerá das 9h às 14h na Rua Kame Takaiassu com a rua das folhagens.