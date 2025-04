Quase 9 mil contratos já foram fechados pelo Crédito do Trabalhador em Mato Grosso do Sul

O Governo Federal divulgou nesta segunda-feira (07), que Mato Grosso do Sul regsitrou 8.952 contratos negociados entre 21 de março e 3 de abril no novo consignado do Crédito do Trabalhador.

O contrato pode ser realizado por meio do aplicativo Carteira de Trabalho Digital com taxas de juros mais baixas. O total emprestado ultrapassa R$ 60,2 milhões, com valor médio por empréstimo de R$ 6.726,81 e parcelas e prazo de pagamento médios de R$ 371,11 e 18 meses no estado.

Desde 21 de março, R$ 3,3 bilhões já foram concedidos em empréstimos consignados. O Governo orienta priorizar pagamento de dívidas mais caras e recomenda aguardar 24 horas para escolher a melhor proposta das instituições financeiras

No Brasil, foram realizadossão 532.743 contratos firmados, com um valor médio de R$ 6.209,65 por trabalhador. As parcelas médias ficaram em R$ 350,46, com prazo médio de 18 meses. Atualmente, o Brasil conta com mais de 47 milhões de trabalhadores assalariados com carteira assinada.

O alerta deixado pelo Governo Federal é que os trabalhadores precisam ter calma e esperar pelas 24 horas para receber todas as propostas e, com isso, optar pela mais vantajosa.

Com informações da Secom.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.