Dupla é presa após invadir e assaltar farmácia, em Ponta Porã

Na noite deste sábado (13), dois homens, que não tiveram suas informações divulgadas, foram presos após furtarem uma farmácia e render um funcionário com um simulacro de arma de fogo. O caso aconteceu em Ponta Porã, cidade distante 313 quilômetros de Campo Grande. Na ocasião, eles levaram dois celulares e dois desodorantes.

Segundo informações do boletim de ocorrência, quando a policiai chegou no estabelecimento, as vítimas estavam contendo um dos criminosos. Aos policiais, os funcionários informaram que a dupla invadiu o local armados com uma arma e uma faca e após o assalto, tentaram fugir do local.

Quando questionado, o criminoso confessou o crime. Durante a diligência, ele informou a identidade dos outros envolvidos e afirmou que a arma utilizada era de plástico.

Até o momento apenas um celular foi recuperado já que o outro foi arremessado no meio do mato por um dos criminosos.

A dupla foi presa em flagrante por roubo e encaminhada para a delegacia de Ponta Porã.

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