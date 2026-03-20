Prefeitura inicia regularização fundiária no bairro Nova Capital

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Emha (Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários), iniciou nesta semana o cadastro e a selagem de imóveis no bairro Nova Capital, na Região Urbana do Bandeira.

A ação integra o Programa Sonho Seguro, que tem como objetivo garantir a regularização fundiária e oferecer segurança jurídica às famílias que vivem em áreas consolidadas da Capital.

Moradora é atendida por servidora da Emha

Nesta etapa, as equipes realizam o levantamento cadastral dos moradores e a identificação dos imóveis, procedimento essencial para a futura titulação dos lotes.

O programa prevê alcançar cerca de 4,78 milhões de metros quadrados em todas as regiões urbanas de Campo Grande, ampliando o acesso à moradia regularizada.

Os trabalhos seguem nos próximos dias em outras áreas previstas no cronograma.