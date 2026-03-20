COP15 não altera horário de funcionamento do Shopping Bosque dos Ipês na Capital

Evento internacional ocorre entre 23 e 29 de março na Capital e deve reunir delegações e especialistas de diversos países

Mesmo com a realização da COP15 entre os dias 23 e 29 de março, em Campo Grande, o funcionamento do Shopping Bosque dos Ipês não terá alterações. O empreendimento manterá o atendimento ao público em seus horários habituais durante todo o período do evento internacional.

Localizado na região norte da Capital, o centro comercial seguirá com lojas, serviços e opções de lazer abertos de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 10h às 21h.

A 15ª Conferência das Partes da Convenção das Nações Unidas sobre a Conservação de Espécies Migratórias de Animais Silvestres (COP15) reúne representantes de governos, pesquisadores, organizações não governamentais e instituições internacionais para discutir políticas e estratégias voltadas à preservação da biodiversidade e à proteção de espécies migratórias.

O encontro integra a agenda ambiental global e coloca Campo Grande no centro das discussões ambientais ao longo da semana.

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