Confira: novo ‘Visit CG’ reúne roteiros turísticos e muito mais sobre a Cidade Morena

A Prefeitura de Campo Grande lançou o portal ‘Visit Campo Grande’, que reúne informações sobre os principais atrativos turísticos da Capital. A proposta é facilitar o acesso tanto para moradores quanto para turistas que desejam explorar a Cidade Morena.

Com navegação simples e adaptada para celular, tablet e computador, o site traz conteúdos atualizados e organizados em menus como “o que fazer”, “onde comer”, “onde ficar”. Há subdivisão por temas, como turismo de aventura, observação de aves, feiras culturais e turismo religioso, permitindo que cada visitante monte seu próprio roteiro.

A prefeita Adriane Lopes explica que o novo site é mais uma garantia de que a Capital acolhe de forma hospitaleira quem busca conhecer a região. “Estamos investindo em ferramentas que valorizam Campo Grande e tornam a cidade cada vez mais preparada para receber bem. O portal é mais um passo para ampliar a visibilidade dos nossos atrativos e impulsionar o turismo como vetor de desenvolvimento econômico.”

Visual moderno inspirado na identidade local

O novo Visit CG disponibiliza roteiros turísticos em português, inglês e espanhol, ampliando o acesso para visitantes de diferentes países. O layout foi desenvolvido com referências que traduzem a identidade da Capital, como as aves, o pôr do sol e a florada dos ipês, elementos marcantes da paisagem urbana.

A plataforma foi desenvolvida pela Agetec (Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação), em parceria com a Semades (Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável) e a Superintendência de Comunicação Social.

Para o secretário da Semades, Ademar Silva Junior, o portal representa um avanço estratégico para o setor. “O Visit Campo Grande reúne, em um único ambiente, as principais informações sobre a cidade, facilitando o acesso aos atrativos e fortalecendo o turismo local, especialmente diante da chegada de visitantes e delegações internacionais.”

O novo portal faz parte das ações de preparação da cidade para a COP15 sobre Espécies Migratórias. Além do site, também foram produzidos mapas turísticos impressos e atualizados nos três idiomas disponíveis no site, que serão distribuídos aos participantes, além de um novo conteúdo audiovisual de apresentação da cidade.

Visite o site clicando aqui e veja o vídeo da plataforma aqui.