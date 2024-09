Prefeitura inicia obra que dará fim à erosão do córrego Anhanduí na Av. Ernesto Geisel

Começou nesta segunda-feira (2), a obra que dará fim à erosão de trecho do córrego do rio Anhanduí, na Avenida Ernesto Geisel, em Campo Grande. Os trabalhos estarão concentrados entre as Ruas Bonsucesso e Abolição.

Com custo de R$ 20,9 milhões, a obra tem prazo de conclusão de 540 dias. Nesse período, a via estará interditada para que os funcionários e as máquinas possam atuar na contenção do córrego.

“É mais uma obra emblemática que começou há mais de dez anos e que estamos resolvendo. Assim que vamos avançando para trazer mais benefícios para a nossa população”, afirma a prefeita Adriane Lopes.

No ano passado, equipes da Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços) realizaram mutirão de limpeza no local, retirando toneladas de lixo no trecho de 10 km que vai do Shopping Norte Sul até o bairro Aero Rancho. Além disso, trabalhos de recapeamento foram realizados em julho para melhoria no tráfego de veículos.

Para quem precisa utilizar a via, a orientação é que o desvio seja feito pela Rua Japão e Avenida das Bandeiras. O trecho em obras receberá gabião nas margens córrego, calçadas, guarda-corpo e recapeamento na pista interditada.

