Empresário é preso em flagrante por posse de arma durante operação contra esquema do Comando Vermelho, em MS

O empresário Gilmar Santos da Silva foi preso em flagrante por porte ilegal de arma durante operação Riqueza Sombria. A ação é é realizada em Sete quedas, cidade distante 468 quilômetros e mira esquema de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro da facção criminosa CV (Comando vermelho).

Segundo as informações divulgadas, duas casas foram alvo dos mandados de busca e apreensão. Na primeira delas, os agentes policiais encontraram a residência vazia. Com i intuito de realizar a coleta de provas ordenada pela Justiça, foi necessário realizar o arrombamento do portão de entrada. No local, forma encontrados um HD externo e um computador notebook, que serão apurados para rastrear os donos das contas bancários utilizada no esquema criminoso.

Já na outro local, localizado na área central de Sete Quedas, os agentes encontraram o empresário Gilmar Santos da Silva que recusou a entrada imediata dos agentes. Diante disso, a entrada no local foi forçada, com o arrombamento da porta da frente. O investigado foi contido junto com a esposa e os dois filhos menores.

Durante as diligencias e o cumprimento do mandado de busca e apreensão, o suspeito confessou a posse de um revolver escondido no guarda-roupa de um dos cômodos do imóvel. A arma foi encontrada e apreendida já que não havia registro oficial e nem autorização.

Com base no flagrante, Gilmar foi autuado junto com bens recolhidos durante a investigação.

Com informações do portal O Globo

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