Prefeitura fecha novo contrato de R$ 5,3 milhões para asfaltar Centenário

A Prefeitura de Campo Grande fechou um novo contrato de R$ 5,3 milhões para obras de drenagem e pavimentação no Jardim Centenário. O extrato da homologação e adjudicação foi publicado na edição desta terça-feira (12), do Diogrande (Diário Oficial do município). A empresa vencedora da nova licitação foi a Titanium Construções e Pavimentação Ltda, que ficará responsável pela execução da infraestrutura urbana no bairro. O contrato foi firmado no valor de R$ 5.319.414,43.

O novo valor ficou R$ 542,9 mil abaixo do estimado no edital relançado em abril deste ano, que previa investimento de R$ 5.862.353,24. Em comparação ao projeto original, homologado em 2022 por R$ 6.831.513,62, a redução chega a R$ 1,5 milhão.

A licitação foi reaberta após a rescisão do contrato com a empresa R.R Construção Civil, vencedora da concorrência anterior. De acordo com a Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos), a empresa chegou a concluir a etapa de drenagem, mas abandonou o projeto posteriormente por não ter mais interesse na execução.

O projeto prevê 4,9 quilômetros de pavimentação no Jardim Centenário. Desse total, 4,3 quilômetros serão executados com CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), o asfalto convencional, e outros 693 metros com lajota intertravada em trechos das travessas Fonte Nova, Mineirão, Morenão e Pinheirão.

Também estão previstas obras de drenagem nas ruas José da Silva e Barra da Corda, além da implantação de um dissipador de energia para reduzir a velocidade da enxurrada antes de desaguar no Rio Anhanduí.

Entre as vias contempladas pela obra estão as ruas Itabarito, Xanxerê, Baliza, Caxiuana, Limão, Barra da Corda, José da Silva, Regeneração, Seis de Outubro, Granada, Ribeirão das Neves, Morro do Chapéu e Moçambique.