Festa do Peão de Angélica celebra 50 anos do município com rodeios e show de Rick & Renner e Alex & Yvan

Evento reúne cavalgada, montarias, shows nacionais e ações culturais que movimentam a economia local e reforçam a tradição sertaneja no interior de MS

Um dos eventos mais aguardados de Mato Grosso do Sul, a tradicional Festa do Peão de Boiadeiro de Angélica já começou e movimenta o município em ritmo intenso de celebração cultural. A programação segue até o dia 17 de maio dentro das festividades pelos 50 anos de emancipação política da cidade, reunindo rodeio, música sertaneja e manifestações ligadas às tradições do campo.

A abertura oficial contou com a tradicional cavalgada, que levou comitivas, cavaleiros e amazonas pelas ruas do município, reforçando a forte ligação da festa com a cultura sertaneja. Após o percurso, o público acompanhou apresentações musicais na Praça Central, marcando o início das comemorações que atraem visitantes de diversas cidades da região.

Entre os destaques da programação estão as montarias em touros e os shows nacionais realizados entre os dias 14 e 16 de maio. Sobem ao palco as duplas Danilo & Davi e Rick & Renner, além da apresentação de Rálf e Fiorella. A organização também confirmou mudanças na grade artística após a substituição de uma das atrações anteriormente anunciadas.

Os rodeios

A organização dos tradicionais rodeios da Festa do Peão de Angélica, por meio da empresa Rodeio e Companhia Produções e Eventos, responsável pela montagem da arena e seleção dos competidores, explicou que o processo de escolha dos peões segue critérios técnicos definidos com antecedência. Para o Jornal O Estado, Elias Venâncio, a curadoria leva em conta o histórico dos atletas em diferentes competições pelo país, reunindo nomes de destaque vindos de vários estados e também representantes locais.

“Essa seleção começa muito antes do evento. A gente analisa o currículo de cada competidor, observa resultados em outros rodeios e faz uma pré-escolha. Nem sempre o peão que convidamos pode participar, por conta de agenda, então precisamos ter alternativas”, conta

Segundo a produção, a escolha envolve análise de desempenho, currículo esportivo e disponibilidade dos peões convidados, garantindo um nível competitivo diversificado na arena.

“Esse trabalho de seleção começa com antecedência. A gente avalia o histórico de cada competidor em outros rodeios, faz uma pré-lista e vai ajustando conforme a disponibilidade. Muitos são campeões de vários estados, como São Paulo, Paraná e Mato Grosso, e também temos representantes de Angélica. A escolha final acaba sendo um equilíbrio entre desempenho e agenda dos atletas”, explica o organizador.

Abertura

A organização da Cavalgada que abriu a programação da Festa do Peão de Angélica destacou a grande participação popular e a forte adesão das comitivas da região.

“A Cavalgada já é um momento tradicional aqui em Angélica e sempre reúne muita gente. Neste ano tivemos cerca de 500 cavalos participando e um público muito expressivo acompanhando tudo, algo em torno de 8 a 10 mil pessoas. É um evento que envolve toda a comunidade, com churrasco, almoço e uma grande confraternização”, afirma Elias.

O evento reuniu aproximadamente 500 cavalos e um público estimado entre 8 e 10 mil pessoas, que acompanharam não apenas o desfile, mas também atividades paralelas como churrasco, almoço e apresentações culturais, marcando o início das celebrações do município.

“Como já faz parte da cultura local, as pessoas se preparam com antecedência e vivem esse dia com muita expectativa. E neste ano, ainda mais especial, por fazer parte das comemorações dos 50 anos do município, unindo tradição, rodeio e festa em um mesmo contexto”, afirmou a organização.

Atrações

Além das tradicionais performances sertanejas que vão embalar o público durante a 44ª Festa do Peão de Boiadeiro de Angélica-MS, o evento também contará com um dos momentos mais aguardados da programação: o concurso da Rainha do Rodeio 2026.A Festa também promete reunir nomes conhecidos e influenciadores que já confirmaram presença no evento. Entre os destaques estão Yasmin Rodrigues, Fernanda Patrocínio, Ryan Gomes e Mona Brasil, que estarão no Camarote PlayOn durante a programação.

Para o Jornal O Estado, o prefeito de Angélica, Edinho Cassuci, destacou o caráter histórico e simbólico da Festa do Peão no município, ressaltando a ligação direta do evento com a formação econômica e cultural da cidade.

Segundo ele, a tradição do rodeio acompanha o desenvolvimento local desde os primeiros ciclos de ocupação ligados ao campo, fortalecendo a identidade da população ao longo das décadas.

“Essa é uma festa que representa muito a história de Angélica. O município cresceu com base na agricultura e na pecuária, a partir do trabalho dos primeiros colonizadores. Com o passar do tempo, o rodeio no mês de maio foi se consolidando como uma identidade da nossa população. Hoje é o evento mais tradicional da cidade, que recebe visitantes de toda a região e de diferentes cidades do MS, movimenta o comércio local e garante o acesso à cultura para todos, especialmente para as famílias de menor renda”, afirma o prefeito.

Serviço: Para mais informações sobre a programação, horários e mais atrações, acesse; www.angelica.ms.gov.br

Amanda Ferreira