Tour do evangelista Deive Leonardo passa por Campo Grande com mensagens de fé, união e transformação

Nesta sexta-feira (15), Campo Grande terá um encontro cercado de fé com a turnê ‘O Despertar’, do evangelista Deive Leonardo. A turnê de 2026 marca uma nova etapa na tejetória de Deive, após reunir multidões no Brasil e no exterior e percorrerá cidades brasileiras e destinos internacionais com a proposta de promover um encontro profundo com a fé e incentivar mudanças práticas na vida cristã.

‘O Despertar’ é apresentado como um chamado à transformação espiritual contínua, estimulando o público a abandonar a fé ‘ocasional’, e adotar um compromisso diário, fundamentando em disciplina, novos hábitos e renovação da mente.

De forma exclusiva para o Jornal O Estado, Deive descreve ‘O Despertar’ não apenas como uma turnê, ou uma apresentação, mas sim como um movimento que acompanha as pessoas depois que o evento acaba. “Ela é diferente de tudo, porque quando acaba, ela de fato continua na vida das pessoas, pelo movimento que ela gera, despertando a transformação, para a mudança de vido, o que com toda a certeza vai alterar a rotina das famílias, que voltarão a colocar Deus como prioridade”, destaca.

A mensagem central enfatiza a importância de um relacionamento constante com Cristo como base para uma vida equilibrada, com esperança e direção. Para Deive, ele espera que os expectadores se envolvam de fato no que é dito, para que transformem as palavras ditas em práticas diárias.

“Toda expectativa carrega, de certa maneira, um percentual de frustração. Mas creio muito que as pessoas vão viver essa transformação no evento, e não ficará só ali; ela vai, de fato, alcançar a família, os negócios, todas as áreas da vida. Afinal de contas, o despertar é esse acordar. Então, quando a gente acorda, a gente percebe o que de fato faz falta e o que precisamos para continuar seguindo a nossa vida com essa qualidade na nossa fé”.

Durante os encontros, a programação prevê momentos de reflexão sobre decisões, propósito e perseverança. A iniciativa propõe o fortalecimento da resiliência diante das dificuldades e o desenvolvimento de maturidade emocional e espiritual, com ênfase na compreensão dos processos e no respeito ao tempo de Deus.

Com estrutura ampliada e expectativa de público recorde, a tour ‘O Despertar’ se consolida como um movimento de impacto contínuo, que pretende gerar efeitos antes, durante e após cada encontro. O projeto reforça o compromisso de Deive de levar uma mensagem de acolhimento, inspiração e transformação por meio da fé.

“O despertar é o acordar da nossa fé, de coisas que a gente acaba se acostumando, que para de viver, de desfrutar com o Senhor, porque se acostumou com aquilo que é extraordinário. Sem sombra de dúvidas, uma das coisas que acontece para aqueles que vivem o despertar é voltar as práticas simples, do comum, do começo da experiência com a bíblia, a oração, coisas básicas da nossa fé, que remoantam o nosso começo com Jesus. Talvez hoje estamos vivendo uma outra vida, melhor, mais estável, mas esquecemos do primeiro amor do começo”, diz.

Presença

Deive acumula mais de 16 milhões de seguidores no Instagram, 10 milhões no YouTube e mais de 7 milhões da atualidade, sendo uim dos principais nomes do gospel atual. Ele também idealizou a Associação Evangelística Deive Leonardo, projeto de evangelização mundial e é autor do livro ‘Oi Deus, sou eu de novo’. Com uma carreira consolidada, ele não vê suas turnês como um desafio, e sim como um privilégio, principalmente em alcançar tantas pessoas.

“Nós falamos para públicos diversos mesmo, para evangélicos, católicos, espíritas, para diversas religiões. Então sem sombra de dúvidas é um privilégio que a gente vive, é algo que tem alcançado a vida de milhares de pessoas. Então para mim isso aí é uma grande alegria e um privilégio de Deus de fato”.

Em cada palestra, noções sobre propósito, decisão e perseverança são colocadas na mesa, reflexões que ele próprio revela que teve no momento em que conheceu a vida cristã. “Acho que quando eu conheci Jesus, essas reflexões começara a fazer parte da minha vida. A primeira delas é o propósito. Então quando você conhece Jesus, você descobre que de fato a sua vida tem um propósito e que as decisões começam a ser ponderadas não mais de maneira natural, mas você começa a pedir ao Senhor direção e essa direção vai melhorando a nossa trajetória vai transformando de fato a nossa caminhada”.

Polêmica

No início do mês, o vídeo de uma criança profetizando sua fé em um avião lotado, de forma bastante enfática e em voz alta viralizou nas redes socias. Apelidada de ‘Pastora Mirim’, a menina estava em um voo de Campo Grande para Santa Catarina, e alegou que foi ‘chamada por Deus’ para avisar que ‘Jesus estava voltando’. Há quem defendeu a atitude, mas algumas pessoas disseram que o ato é ‘incomodo’ e um tipo de invasão.

Para Deive, a ação foi maximizada. “Eu já preguei em ônibus, então não tenho autoridade nenhuma para falar dela para discordar ou concordar. O que eu acredito é que você deve pregar o evangelho em todos os lugares. É óbvio que quando você não for bem recebido, faça o que Jesus disse, sacode a vá para o próximo lugar. Então, se o coraçãozinho dela estava genuinamente com o interesse de pregar o evangelho e ela não foi bem recebida, está tudo certo; é só ela seguir em frente e continuar fazendo o que Jesus chamou ela para fazer”, opina. “Agora, eu entendo que as pessoas gostam de criar problemas e maximizar justamente para gerar o cancelamento que é a cultura do nosso tempo. Eu vejo que isso talvez seja o maior mal do nosso tempo”, finaliza.

O evangelista

Deive Leonardo, nascido em Joinville (SC), ganhou projeção nacional ao unir fé, linguagem direta e forte presença digital, tornando-se um dos evangelistas mais conhecidos do país. Depois de crescer em um lar cristão, ele se afastou da igreja na adolescência, mas voltou à fé em 2009, aos 19 anos, e deixou a carreira jurídica para se dedicar integralmente à pregação e às mensagens motivacionais.

É possível acessar mensagens e palestras do evangelista nas redes sociais YouTube e até mesmo Netflix.

Serviço: A turnê ‘O Despertar será realizada no dia 15 de maio em Campo Grande, às 20h, no IECG, localizado na Rua 13 de Maio, 1240 – Vila Glória. Ingressos podem ser adquiridos no link https://ingressodigital.com/evento/20164/deive-leonardo-%7C-o-despertar. No dia 16 de maio, às 20h, a turnê passará por Dourados, com apresentação na Comunidade Tempo de Vida, localizada na Rua Hayel Bon Faker, 2555, Centro.

Por Carolina Rampi