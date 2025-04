Jovem morre após usar entorpecentes e agredir os avós, em Sidrolândia

Após entrar em surto após uso de entorpecentes e agredir os avós, Wemerson da Silva Matos, de 23 anos, morreu nessa quarta-feira (9), em Sidrolândia, cidade localizada a 70 quilômetros de Campo Grande. O autor chegou a ser encaminhado para uma unidade de saúde, mas não resistiu.

Segundo o site local, Sidrolândia News, a Polícia Militar recebeu informações de agressões dentro de uma residência. Ao chegarem no local, os avós relataram que o neto chegou em casa já agitado e com sinais de agressividade. Wemerson foi encontrado muito pálido em um dos cômodos da casa.

Ainda segundo o site, o autor teria quebrado alguns objetos da residência, enforcado a avó e agredido o avô, que tentou sair em defesa da companheira. Além disso, foi divulgado que Wemerson fazia uso frequente de drogas, como cocaína. Vizinhos, que ouviram os gritos e pedidos de socorro, acionaram os policias e familiares próximos.

Ao ser revistado, os agentes encontraram um pacote com cocaína no bolso do neto. O Corpo de Bombeiros chegou a prestar os primeiros socorros, e encaminhou Wemerson à UPA (Unidade de Pronto Atendimento), mas ele não resistiu.