Prefeitura entrega Complexo do Bairro Santa Emília com pista de skate, ginásios e mais

Foi entregue na noite dessa segunda-feira (4), um novo Complexo Esportivo no bairro Santa Emília. A área se torna ponto de encontro para famílias e crianças da região do Prosa.

“O mais gostoso é ir ali, no meio das crianças e ouvir o depoimento de quem vai crescer e ter um espaço aqui. Você pergunta o que significa esse espaço, e elas dizem que não tinham onde brincar e agora têm, e eu fiquei muito feliz em poder passar pelas crianças e poder ver a sinceridade delas”, comenta a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes.

“Isso aqui ficou ótimo, porque antes era um mato enorme, onde só ficava usuários de drogas. É um enorme benefício para gente, pois aqui na região tem muitas crianças e não tínhamos onde levá-las. Vou trazer os meus netos para brincar e fazer exercícios. Tomara que todo mundo aproveite e zele pelo espaço”, contou Luciana Alves, que mora em frente à praça.

Para quem acompanha o dia a dia da comunidade, a mudança vai além da estrutura. A diretora da EMEI Santa Emília, Claudinete da Rocha, que atende cerca de 460 crianças, destacou o significado do espaço. “A comunidade usará muito esse patrimônio público, só temos a agradecer aos poderes públicos por nos presentearem e presentear as nossas crianças com esse espaço magnífico”, disse.

O sentimento se repete entre os moradores mais antigos. “Esse espaço ficou por muitos anos abandonado, juntando lixo e nos dando trabalho. E hoje estamos sendo agraciados com um dos espaços mais lindos. Nós temos que curtir, pessoal. É algo histórico para o Santa Emília”, afirmou o presidente da associação de moradores, Júlio César.

O diretor-presidente da Funesp, Maicon Mommad, reforçou o papel da população na conservação do espaço. “Vocês recebem hoje, aqui no Santa Emília, um dos mais belos espaços esportivos de Campo Grande. Nós da Funesp só seremos o caminho para facilitar a organização e a utilização desse local, mas a gente conta com a participação de cada um de vocês e com a utilização consciente desse espaço”, destacou.

O complexo recebeu investimento superior a R$ 10 milhões e deve passar a abrigar atividades esportivas e projetos voltados à comunidade, ampliando as opções de lazer na região. “É uma alegria ver esse espaço entregue e sendo utilizado pela população. Esse é o objetivo do nosso trabalho”, afirmou o senador Nelsinho Trad, responsável por parte do investimento feito na obra.

A expectativa é que o local se consolide como ponto de encontro, incentivando a prática de atividades físicas e fortalecendo os vínculos entre os moradores.

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