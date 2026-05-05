Evento “Sua Marca, Sua História” reúne lideranças femininas em noite de conexões e protagonismo na CDL Campo Grande

Nesta quinta-feira (7), às 19h, a CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) será palco de um dos encontros mais relevantes voltados ao empreendedorismo feminino na Capital Sul-mato-grossense. Idealizado pelo Grupo Trindade em parceria com a VW Comunicação, o evento “Sua Marca, Sua História” propõe uma imersão em posicionamento, narrativa e conexões estratégicas.

Com uma proposta que une conteúdo e experiência, o encontro reúne mulheres que se destacam em suas áreas de atuação para compartilhar vivências, fortalecer marcas pessoais e estimular o desenvolvimento de novos negócios por meio do networking qualificado.

Entre os nomes confirmados estão:

-Dra. Janaína Galeano, advogada tributarista e conselheira seccional da OAB/MS;

-Dra. Samia Barbieri, mestre, doutora e procuradora municipal em Campo Grande;

-Bárbara Cristina Mesquita, teóloga, gestora pública e líder em direitos humanos;

-Claudia Tha, empresária dos segmentos de turismo entre outras profissionais.

A programação contempla palestras e um talk show com convidadas de destaque, trazendo ao centro do debate temas como construção de autoridade, trajetória profissional e posicionamento no mercado.

Serviço

“Sua Marca, Sua História”;

Quinta-feira (7);

A partir das 19h;

CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) – Rua Ântonio Corrêa, 417.

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