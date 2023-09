Prefeitura e Defesa Civil seguem com atendimento e limpeza após vendaval em Corumbá

A Prefeitura de Corumbá e a Defesa Civil continuam com os trabalhos de limpeza da cidade, após as fortes chuvas que aconteceram no último dia 12 de setembro. Foram distribuídos no final de semana, cestas básicas e telhas pelas equipes das Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania e pela Defesa Civil.

Segundo a prefeitura, o CRAS (Centro de Referência de Atendimento Social), já atendeu 286 famílias, mas pelo menos 100 continuam sendo monitorados. Até o momento, a Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos do Governo de MS)retirou 180 caminhões de entulhos e galhos espalhados por toda cidade.

Conforme informações do site Diário Corumbaense, a Agetrat (Agência Municipal de Trânsito e Transporte), em conjunto com o Detran (Departamento de Trânsito do Estado), estão normalizando os semáforos em diversos pontos de Corumbá.

Retorno às aulas

As aulas pela Rede Municipal de Ensino estão sendo retomadas. Nas escolas do município, ocorreu na manhã de hoje (18), um ato de lembrança ao jovem, Matheus Alves de Souza, que faleceu no desabamento da cobertura da escola Cássio Leite Barros.

A Secretaria Municipal de Educação optou por suspender as aulas no colégio no período vespertino, para que os professores e técnicos recebessem atendimento psicológico de profissionais das Secretarias Municipal e Estadual de Saúde. Amanhã (19), o atendimento psicológico será para os alunos da tarde.

