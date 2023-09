Onda de calor pode causar máxima de 45°C em MS com risco à saúde

Nesta semana o Brasil passará por um onda de calor inédita, com marcas que irão ultrapassar as médias históricas de temperaturas máximas nas cinco regiões do país, com potencial para quebra de recordes para o mês de setembro, ou até mesmo absolutos, conforme a MetSul Meteorologia. Mato Grosso do Sul está no centro da onda de calor e será um dos estados onde as máximas serão mais fortes.

Desde o fim de semana o Estado já registrou altas temperaturas em diversos municípios, como em Água Clara (que teve recorde de temepratura do ano), Coxim e Porto Murtinho, que registraram 40°C de máxima e 43°C de sensação térmica. Entretanto, no meio da semana o calor será mais intenso.

Ainda segundo o MetSul, o calor será sentido com mais força em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, principalmente para a região do Pantanal, onde as máximas podem ultrapassar os 40°C sentidos no fim de semana, com possibilidade de atingir marcas como 43°C a 45°C, sendo o centro do domo de calor.

A meteorologia explica que o calor excepcional ocorre devido a uma bolha de calor, denominada bolha ou cúpula. “Ocorre com áreas de alta pressão que atuam como cúpulas de calor, com ar descendente (subsidência). Isso comprime o ar no solo e através da compressão aquece a coluna de ar. Em suma, uma cúpula de calor é criada quando uma área de alta pressão permanece sobre a mesma área por dias ou até semanas, prendendo ar muito quente por baixo, assim como uma tampa em uma panela. Esta bolha de calor de agora vai estar com seu centro entre o Paraguai e o Centro-Oeste do Brasil” informa o MetSul.

Conforme a coordenadora do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), Valesca Fernandes, o calor ocorre devido ao bloqueio da cúpula e a atuação do El Niño, fenômeno que aquece as águas do Oceano Pacífico, o que impede a chegada de frentes frias no Brasil e toda a energia recebida é transformada em calor.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta para todo estado para onde de calor. O aviso, de nível laranja, ou seja, de perigo a saúde para temperaturas acima de 5°C acima da média por um período de 3 até 5 dias.

Além do calor, MS deverá sofrer com a baixa umidade relativa do ar, que ficará entre 10% e 20%. Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde) a umidade do ar ideal compreende a faixa entre 50% e 80%.

Confira as dicas para evitar problemas de saúde:

Lavar as mãos com frequência e evitar colocá-las na boca e no nariz;

Manter o corpo bem hidratado, beber bastante água, mesmo sem sentir sede.

Dar preferência a frutas que contém mais líquidos, como melancia, melão e laranja

Aplique soro fisiológico no nariz e nos olhos para evitar o ressecamento;

Evitar prática de exercícios físicos entre 10h e 16 h;

Hidratar a pele do rosto e do corpo, pelo menos depois do banho e na hora de deitar;

Usar chapéus e óculos escuros para proteger-se do sol;

Aproveite o vapor produzido pela água quente durante o banho para lubrificar as narinas;

Manter o ambiente bem arejado, com umidificadores de ar, tolhas molhadas e baldes com água;

Crianças, idosos e animais exigem atenção redobrada nesse período; por isso, é necessário ficar atento à hidratação.

