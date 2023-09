Jovem é morto com uma facada no peito após separar briga em boate

Durante uma briga, Wellington Gustavo Melo, de 21 anos, morreu com uma facada no peito, após sair de uma boate na cidade de Sonora, a 361 quilômetros de Campo Grande. Segundo a polícia, no estabelecimento há câmeras de segurança que devem ajudar a esclarecer o crime.

Conforme informações do site Portal News, o crime ocorreu em uma boate na rua Governo. Após a vítima ser esfaqueada, ela foi socorrida ainda com vida ao hospital,mas não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo na unidade de saúde.

O autor do crime não teve o nome divulgado, mas foi espancado por testemunhas e teve que ser encaminhado ao hospital municipal. Por conta da gravidade dos ferimentos, ele foi transferido para Campo Grande em vaga zero, onde se encontra em observação.

Segundo as investigações, no Instituto Médico Legal (IML), durante o exame necroscópico, foi encontrado um pino de cocaína no bolso da calça jeans em que Wellington usava.

O caso segue em investigação.