Polícia encontra quase meia tonelada de maconha em van escolar que seguia de MS a SP

Seis pessoas foram presas na noite dessa segunda-feira (8), em Anaurilândia, interior de Mato Grosso do Sul, após policiais do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderem quase meia tonelada de maconha transportada em uma van escolar na MS-480.

Segundo informações divulgadas pelo DOF, cinco homens, com idades entre 34 e 45 anos, e uma mulher, de 31 anos, foram detidos.

Os policiais faziam um bloqueio na rodovia, próximo ao Posto Fiscal Afaié, quando abordaram um veículo Tiggo 5x, que atuava como batedor. Logo depois, a van escolar usada para transportar os 470 quilos de maconha, também foi interceptada.

Durante a abordagem, o motorista da van contou que buscou os entorpecentes em Paranhos e levaria a carga até São Paulo. Ele ainda afirmou que a droga pertencia aos ocupantes do carro, responsáveis por acompanhar o trajeto como batedores.

A maconha apreendida, avaliada em cerca de R$ 1,2 milhão, foi encaminhada à Delegacia da Polícia Civil de Anaurilândia.

