Transporte público: Prefeitura decreta intervenção do Consócio Guaicurus

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, decretou a intervenção no Consórcio Guaicurus pelo prazo de até 180 dias, ou seja 6 meses. A decisão atende à recomendação da Comissão especial de trabalho e tem como objetivo tentar reverter o caos no transporte coletivo da Capital. O decreto foi publicado na edição desta terça-feira (16), do Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande).

Conforme o documento, “fica decretada a intervenção na concessão do Sistema Municipal de Transporte Coletivo Urbano, objeto do Contrato de Concessão nº 330/2012, atualmente executado pelo Consórcio Guaicurus, composto pelas empresas Viação Cidade Morena Ltda, Viação São Francisco Ltda, Jaguar Transportes Urbanos Ltda e Viação Campo Grande Ltda, pelo prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da abertura do procedimento administrativo previsto no artigo 33 da Lei Federal nº 8.987/1995, observado o prazo previsto no artigo 4º deste decreto”.

Vale destacar que a equipe de intervenção será presidida por Aléxandro Adriano Lisandro de Oliveira e terá como membros: Rodolfo Bahiense Fernandes (administrativo-financeiro), Aexandre Souza Moreira (Jurídico) e Robson Tadeu Pereira (Operacional).

Durante o período de intervenção, a atual cúpula do Consórcio Guaicurus perde temporariamente os poderes de gestão da concessão. Podendo apenas acompanhar o processo.

O decreto prevê ainda que tanto a diretoria com funcionários, empregados e prepostos do Consórcio Guaicurus devem prestar integral colaboração aos interventores, devendo fornecer acesso a todos os sistemas e documentos necessários.

Outra cláusula do decreto garante que a intervenção não importará transferência da propriedade dos bens da concessionária nem afastará as responsabilidades legais e contratuais de seus administradores e representantes.

Após os primeiros 90 dias de trabalho, a equipe deverá elaborar relatório preliminar e, ao final dos 180 dias, outra conclusão com as recomendações. A decisão final caberá à prefeita Adriane Lopes com base no que foi auditado pelos interventores.

O Jornal O Estado entrou em contato com a Prefeitura e o Consórcio Guaicurus e aguarda retorno.