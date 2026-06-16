Transporte público: Prefeitura decreta intervenção do Consócio Guaicurus

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, decretou a intervenção no Consórcio Guaicurus pelo prazo de até 180 dias, ou seja 6 meses. A decisão atende à recomendação da Comissão especial de trabalho e tem como objetivo tentar reverter o caos no transporte coletivo da Capital. O decreto foi publicado na edição desta terça-feira (16), do Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande).
Vale destacar que a equipe de intervenção será presidida por Aléxandro Adriano Lisandro de Oliveira e terá como membros: Rodolfo Bahiense Fernandes (administrativo-financeiro), Aexandre Souza Moreira (Jurídico) e Robson Tadeu Pereira (Operacional).
Durante o período de intervenção, a atual cúpula do Consórcio Guaicurus perde temporariamente os poderes de gestão da concessão. Podendo apenas acompanhar o processo.
O decreto prevê ainda que tanto a diretoria com funcionários, empregados e prepostos do Consórcio Guaicurus devem prestar integral colaboração aos interventores, devendo fornecer acesso a todos os sistemas e documentos necessários.
Após os primeiros 90 dias de trabalho, a equipe deverá elaborar relatório preliminar e, ao final dos 180 dias, outra conclusão com as recomendações. A decisão final caberá à prefeita Adriane Lopes com base no que foi auditado pelos interventores.