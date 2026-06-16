Homem é condenado após abusar da enteada de 6 anos, em Campo Grande

Foi divulgada nesta ultima segunda-feira (15) um homem, que não teve suas informações divulgadas, foi condenado a 18 anos e 8 meses de prisão após estuprar sua enteada, de 6 anos. O caso aconteceu entre entre 2017 e 2024 em Campo Grande.

Segundo informações do MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul) a ex-companheira começou a desconfiar de que a própria filha estaria sofrendo abusos do próprio pai. Entretanto, durante atendimento psicossocial, a menina afirmou que não sofria violência, mas confessou que a enteada do seu genitor sofria.

Na época das ocorrências o autor morava com a vítima e a companheira. Quando ficava sozinho com a menina de 6 anos, ele praticava o crime.

Durante interrogatório ele alegou que a criança havia inventado a história por conta de ciúmes e negou a pratica do crime. A versão dele foi analisada e descartada. O homem foi condenado por estupro de vulnerável e ao pagamento de $ 5 mil à criança a título de danos morais.