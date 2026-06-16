Riedel participa de encontro nacional sobre parcerias e concessões em Campo Grande

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, participa nesta terça-feira (16) da Reunião Estratégica Regional P3C, evento voltado à discussão de PPPs (Parcerias Público-Privadas) e concessões, que reúne especialistas e gestores da área de infraestrutura de diversas regiões do país.

O encontro será realizado no Bioparque Pantanal, em Campo Grande, com programação prevista das 9h às 17h. A participação do governador está prevista para a cerimônia de abertura.

Durante o evento, serão debatidos temas relacionados ao desenvolvimento da infraestrutura nacional e às estratégias para ampliar investimentos por meio de parcerias entre o setor público e a iniciativa privada.

A programação inclui quatro painéis temáticos que abordarão assuntos como infraestrutura social, governança pública, infraestrutura logística e os impactos da reforma tributária sobre projetos de concessão e PPPs.

A Reunião Estratégica Regional P3C tem como objetivo promover a troca de experiências entre gestores públicos, especialistas e representantes do mercado, além de discutir alternativas para viabilizar investimentos em áreas consideradas estratégicas para o desenvolvimento econômico e social.

As PPPs e concessões têm sido utilizadas por estados e municípios como instrumentos para ampliar a oferta de serviços e obras públicas, permitindo a participação da iniciativa privada em projetos de infraestrutura, mobilidade, saneamento, iluminação pública e equipamentos sociais.

A expectativa dos organizadores é reunir profissionais do setor para debater desafios regulatórios, modelos de governança e oportunidades de investimentos em diferentes segmentos da infraestrutura brasileira.

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