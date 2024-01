Prefeitura de Três Lagoas indica o que fazer caso o pet falecer ou encontrar um animal morto na rua

O processo de perder um animal de estimação é um processo doloroso e requer uma atenção especial. A prefeitura de Três Lagoas disponibiliza um serviço especial que ajuda nesse processo com a destinação correta do pet após falecido.

Os serviços são de uma terceirizada que realiza a coleta domiciliar e destinação final de pets de pequeno porte, como gatos, cachorros e outros. O principal propósito desse serviço é evitar danos ao meio ambiente e à população em geral.

O descarte em lixo comum ou em terrenos baldios é incorreto, pois além do mau cheiro, pode atrair vetores de doenças, conforme alerta a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio (SEMEA).

Para realizar a destinação é necessário entrar em contato com a Empresa San Cristo, responsável pelo serviço, pelo telefone (67) 3524-3908 ou por mensagem no WhatsApp (67) 99631-9458.

Após a solicitação, é necessário embalar o corpo do animal em um saco plástico lacrado e a equipe fará a coleta assim que possível. O serviço também vale para animais de rua com o mesmo procedimento de entrar em contato com a empresa

