Quarta-feira: Prefeitura inaugura Polo Funsat Moreninhas com oferta de cursos, serviços e 250 vagas de emprego

A Prefeitura de Campo Grande inaugura na próxima quarta-feira, 17 de dezembro, às 8h, o novo Polo Funsat Moreninhas, que irá ampliar o acesso da comunidade a serviços de empregabilidade, qualificação profissional e orientação trabalhista. A unidade fica na Rua Anacá, 699, e começa a funcionar oficialmente em 2026 como extensão da Funsat (Fundação Social do Trabalho).

O espaço, pertencente à Administração Municipal, foi cedido à Funsat e passou por reforma e reorganização para receber os atendimentos da Agência de Empregos, cursos de capacitação e orientações sobre a versão digital da CTPS (Carteira de Trabalho) e Seguro-Desemprego. Futuramente, o polo também deve oferecer serviços de orientação para emissão do RG.

Cursos já disponíveis na abertura

Durante a inauguração, serão abertas matrículas para três qualificações:

Curso de Verão “Jornada do Futuro”, com Domício Júnior (20h);

Atendente de Farmácia (60h);

Cuidador de Idosos (80h).

O Polo Moreninhas irá ofertar, pela Escola Funsat, cursos dos programas Qualifica, Pronatec e Mulheres Mil, aproximando oportunidades de formação profissional de uma comunidade que vive a cerca de 12 quilômetros da sede da Fundação.

A unidade também deverá receber diversas formações em áreas como assistente administrativo, informática básica, primeiros socorros, higiene e manipulação de alimentos, marketing digital, introdução à inteligência artificial, barbeiro e auxiliar de Recursos Humanos.

Parceria com Senai-MS ampliará estrutura

Outra novidade é a parceria entre Prefeitura, Funsat e Senai-MS, que será formalizada por meio de um termo de cooperação. A iniciativa prevê a oferta de cursos profissionalizantes no novo polo e a instalação de um container equipado para funcionar como sala de aula.

Balcão de empregos com 250 vagas

Para marcar a inauguração, a Funsat organiza um grande balcão de empregos na região, com 250 vagas ofertadas por 13 empresas, representando cerca de 50 profissões. A ação contará com analistas de Recursos Humanos realizando recrutamento pelo Emprega CG. Participam:

Assaí Atacadista

Atacadão

Grupo Pereira

Tatho

Instituto João Bittar

Morena Atacadista

JCharbel

Tomazelli

Guatós

Grupo Mais Farmácia

JBS Couros

Serviço

O Polo Funsat Moreninhas funcionará de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h. Para mais informações, acompanhe as redes sociais: Instagram: @funsat.cg e @central.cursoscg. Facebook: Funsatcampograndems. Atendimento também pelos números: (67) 4042-0585 – ramal 5820 ou WhatsApp: (67) 3314-3089.