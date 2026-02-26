Prefeitura de Campo Grande notifica mais de 100 contribuintes para quitar débitos de ISS e taxas de obras

A Prefeitura de Campo Grande publicou nesta quinta-feira (26) um edital de intimação para cobrança de débitos do ISS (Imposto Sobre Serviços) e de taxas relacionadas à construção civil. A lista reúne mais de 100 contribuintes que possuem pendências junto à Fazenda Municipal.

O ISS é um tributo municipal incidente sobre a prestação de serviços e deve ser recolhido por empresas e profissionais autônomos que atuam em áreas como consultorias, obras, reformas, saúde, educação, tecnologia, entre outras atividades. Já as taxas ligadas à construção civil são cobranças destinadas a custear serviços públicos específicos, como análise e aprovação de projetos, emissão de alvarás, fiscalização de obras e liberação do “habite-se”.

Segundo o Município, a notificação foi direcionada a contribuintes que não foram localizados por meio de contato pessoal ou pelos Correios. Por esse motivo, o aviso foi feito por meio de publicação no Diogrande, o Diário Oficial do Município.

Os contribuintes citados no edital têm prazo de 15 dias, contados a partir da data da publicação, para efetuar o pagamento dos valores devidos à Fazenda Municipal. Caso não concordem com a cobrança, é possível apresentar defesa, por meio de impugnação, na Coordenadoria de Julgamento e Consultas, localizada na Rua Marechal Cândido Mariano Rondon, nº 2.655, em Campo Grande.

Se não houver pagamento ou manifestação dentro do prazo estabelecido, a Prefeitura poderá dar sequência aos procedimentos legais de cobrança. Já os contribuintes que tenham quitado o débito anteriormente podem desconsiderar a notificação.

