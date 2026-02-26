“Eu enforquei ela”: suspeito relata a dinâmica do feminicídio da namorada de 18 anos em Três Lagoas

Wellington Patrezi Batista Pereira confessou à polícia que matou a própria namorada, Beatriz Benevides da Silva, de 18 anos, durante uma discussão no apartamento onde moravam, em Três Lagoas, a 311 quilômetros de Campo Grande. O crime aconteceu na madrugada de quarta-feira (25).

Em depoimento, Wellington afirmou que o relacionamento era marcado por conflitos e disse que se sentia criticado pela companheira. Segundo ele, horas antes do crime, um profissional esteve no apartamento para montar um armário comprado pelo casal. O suspeito relatou que Beatriz não teria gostado do resultado da montagem e que os dois começaram a discutir quando ele foi buscá-la no trabalho.

“Ela sempre colocava algum defeito em tudo que eu fazia. Como ela estava trabalhando, eu estava fazendo as coisas. Em tudo ela colocava defeito, falava que eu não fazia nada que prestava”, disse.

De acordo com o interrogatório, durante a briga, a jovem pediu para que ele deixasse o imóvel. Wellington disse que não tinha para onde ir e tentou pegar a chave da namorada. Ele contou que, nesse momento, foi mordido por ela.

A discussão continuou e, conforme a confissão, ele a enforcou. O suspeito afirmou que ficou nervoso após novas provocações e acabou cometendo o crime. Beatriz perdeu a consciência e não resistiu.

“Aí nós começamos a brigar, ela falou que eu não tinha coragem de fazer nada, que eu era isso e acabou que eu fiquei muito nervoso, não sabia o que fazer, não tinha ninguém aqui. E eu enforquei ela”, confessou.

O caso é investigado pela Polícia Civil como feminicídio.