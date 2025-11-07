Nova frente fria avança e aumenta risco de temporais no Estado nesta sexta

Temperaturas passam dos 38º C em algumas regiões antes da chegada da chuva; ventos podem superar 60km/h

A aproximação de uma nova frente fria muda as condições do tempo em Mato Grosso do Sul nesta sexta-feira (7). O dia começa com sol e variação de nebulosidade em boa parte do Estado, mas, entre a tarde e a noite, o avanço do sistema provoca chuvas intensas, descargas elétricas e rajadas de vento, principalmente nas regiões sul e sudoeste.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), as temperaturas permanecem elevadas antes da chegada da frente fria. As máximas variam entre 31°C e 34°C nas regiões sul, cone-sul e Grande Dourados, e chegam a 37°C a 39°C no Pantanal e no sudoeste. No Bolsão, leste e norte, os termômetros oscilam entre 35°C e 38°C, com mínimas de 21°C a 24°C.

Em Campo Grande, a mínima prevista é de 25°C a 26°C, e a máxima pode atingir 35°C. Os ventos sopram do quadrante norte, com intensidade entre 40 e 60 km/h, e, em alguns pontos, podem ultrapassar essa marca.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) mantém alerta de perigo para temporais entre esta sexta e sábado (8), abrangendo praticamente todo o Estado. A previsão indica chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou até 100 milímetros por dia, além de ventos de 60 a 100 km/h e queda de granizo.

As autoridades orientam a população a evitar abrigo sob árvores durante rajadas de vento, não estacionar veículos próximos a torres e placas metálicas e desligar aparelhos elétricos durante tempestades. Em caso de emergência, os contatos são Defesa Civil (199) e Corpo de Bombeiros (193).

