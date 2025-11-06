Prefeitura de Campo Grande define horários especiais em espaços culturais e órgãos públicos até 2026

No Diário Oficial divulgado nesta última quarta-feira (5), a Prefeitura de Campo Grande informou que espaços de cultura, lazer e repartições públicas municipais terão horários especiais. As mudanças fazem parte da política de redução de salários e expediente e serão válidas até 28 de fevereiro de 2026.

Confira os horários divulgados:

Praça Ary Coelho

Segunda a sexta: 7h às 19h

Sábado: 7h às 18h

Casa de Cultura

Segunda a sexta: 9h às 18h

Sábado: 9h às 12h

Memorial da Cultura Indígena

Segunda, quarta e sexta: 7h30 às 13h30

Terça e quinta: 7h30 às 17h30

Sábado: 8h às 12h

Morada dos Baís

Terça a sexta: 10h às 17h

Sábado: 8h às 12h

Museu José Antônio Pereira

Terça a sexta: 9h às 17h

Sábado e domingo: 13h às 17h

Plataforma Cultural

Segunda a sexta: 6h às 18h

Sábado: 14h às 18h

Emprego

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) seguirá com expediente das 7h às 16h, de segunda a sexta-feira.

Central 156

O atendimento permanece 24 horas de segunda a sexta-feira e das 0h às 18h aos sábados, com folga aos domingos.

Segurança

As unidades da Sedes (Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social) manterão o expediente normal, das 7h30 às 11h e das 13h às 17h.

Fazenda

A Secretaria Municipal de Fazenda funcionará das 7h30 às 13h30, com exceção da unidade do Refis (Programa de Regularização Fiscal), que atenderá das 8h às 16h.

Semed

A Central da Semed (Secretaria Municipal de Educação) funcionará das 8h às 11h e das 13h às 16h, de segunda a sexta-feira. As escolas manterão o horário normal.

Agetec

A maioria dos setores da Agetec (Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação) funcionará das 7h30 às 13h30. Já as diretorias de Atendimento e Suporte, Desenvolvimento e Gestão de Sistemas e Infraestrutura, Segurança e Conectividade terão expediente das 7h30 às 11h e das 13h às 17h30.