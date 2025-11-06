Magia, luzes e emoção: Papai Noel chega ao Shopping Campo Grande para encantar famílias e celebrar o Natal dos Doces

No próximo dia 12, o ‘Bom-Velhinho’ inicia as comemorações natalinas

O encanto do Natal toma conta do Shopping Campo Grande a partir do dia 12 de novembro, com a tão esperada chegada do Papai Noel, um momento que promete emocionar e reunir famílias em torno da magia natalina. O “bom-velhinho” desembarca às 18h, em meio a luzes, música, cores e alegria, mantendo viva a tradição que encanta gerações.

Antes disso, às 16h, o público será presenteado com a inauguração da decoração de Natal, que neste ano traz o tema “Natal dos Doces” — um verdadeiro convite aos sentidos, com cores vibrantes, aromas e detalhes que remetem ao sabor e à doçura dessa época tão especial.

O espaço mágico, com mais de 300 m², encanta com uma árvore de 14 metros de altura e brinquedos como o balanço juvenil, o rema-rema e o trilho, proporcionando momentos de diversão para as crianças. Algumas das atrações são adaptadas para crianças PcD, reforçando o compromisso do Shopping com a inclusão e o acolhimento.

“Mais do que decorar o shopping, queremos emocionar. O Natal desperta memórias afetivas e cria novas histórias, especialmente para as crianças. Por isso, planejamos uma chegada do Papai Noel cheia de surpresas e uma decoração que convida o público a viver essa magia com a gente”, destaca Victor Araújo, gerente de Marketing do Shopping Campo Grande.

Em seus 36 anos de história, o Shopping Campo Grande segue transformando o Natal em uma experiência inesquecível. A cada ano, o empreendimento investe em cenários e atividades que traduzem o verdadeiro espírito natalino — aquele que emociona, une e renova a esperança.

O Papai Noel, estrela principal dessa temporada, ficará disponível para fotos de terça-feira a domingo, das 16h às 20h, em um espaço aconchegante preparado para que cada visita seja um momento único.

A chegada do Papai Noel é sempre marcada por grande festa, música, luzes e dança em um espetáculo que encanta o público de todas as idades e comprova que a magia do Natal segue mais viva do que nunca.

Com Assessoria