Atendente é ameaçada e ofendida por morador em situação de rua; homem é preso em Campo Grande

Uma atendente de farmácia registrou ocorrência na noite desta quarta-feira (5) após ser agredida verbalmente e ameaçada por um homem em situação de rua no bairro Pioneiros, em Campo Grande. Segundo o relato, o agressor teria dito, entre outras ofensas, “essa neguinha tem de morrer”.

Funcionários informaram que o homem costuma frequentar o estabelecimento e importunar clientes e trabalhadores, pedindo dinheiro ou produtos. Nesta quarta, diante da negativa da atendente, ele passou a insultá-la e a ameaçá-la de agressão.

A Polícia Militar foi acionada e, no momento da prisão, o suspeito continuou proferindo xingamentos contra a vítima e contra os policiais. Ainda segundo a vítima, na delegacia o homem teria afirmado que mandaria alguém atirar nela.

O autor foi detido e encaminhado à delegacia, onde a ocorrência foi formalizada. A polícia segue com o registro do caso e as investigações sobre as ameaças.

