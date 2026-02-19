Homem é preso após atropelar ex-companheira e quebrar dente da vítima em Campo Grande

A Polícia Civil prendeu, na manhã desta quinta-feira (19), o homem suspeito de atropelar a ex-companheira no bairro Jardim Carioca, em Campo Grande. O caso é investigado como tentativa de feminicídio.

O crime ocorreu no domingo (15). Segundo relato da vítima à polícia, o ex-companheiro foi até a casa de uma tia dela para buscar o filho do casal, de quatro anos. Eles mantiveram um relacionamento por cerca de oito meses e estão separados há aproximadamente quatro anos.

Naquele dia, o homem teria combinado de pegar a criança pela manhã, mas não apareceu no horário marcado. Como ele demorou, a mulher saiu com o filho e foi para a casa da tia. Ao chegar à residência da ex e não encontrar ninguém, o suspeito enviou mensagens perguntando onde a criança estava. Após receber o endereço, foi até o local.

Conforme a ocorrência, ele chegou alterado, começou a xingar a ex-companheira e reclamou por ela não ter esperado em casa. Durante a discussão, a mulher decidiu não permitir que o filho fosse com o pai, alegando que ele estava nervoso. Nesse momento, o homem entrou no carro e avançou contra ela, atingindo-a e fugindo em seguida.

A vítima foi arremessada ao chão, sofreu ferimentos pelo corpo e no rosto, além de ter um dente quebrado. Ela recebeu ajuda de um vizinho e foi levada para uma unidade de saúde.

Após o ocorrido, a mulher procurou a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, onde registrou boletim de ocorrência e solicitou medidas protetivas.

O suspeito ficou foragido desde o dia do crime. A prisão preventiva foi solicitada e autorizada pela Justiça na segunda-feira (16). Ele foi localizado por volta das 5h30 desta quinta-feira e encaminhado à delegacia, onde permanece à disposição da Justiça.

