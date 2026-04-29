Prefeitura de Campo Grande autoriza crédito suplementar de R$ 1,9 milhão para obras

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), autorizou a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 1,9 milhão para a Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos). O ato foi publicado na edição desta quarta-feira (29), do Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande).

Conforme o Decreto de 27 de abril de 2026, o recurso será destinado especificamente para o programa de trabalho de infraestrutura urbana da unidade.

O documento ainda detalha que o valor será compensado por meio de anulação parcial de dotação orçamentária da própria secretaria. A operação contábil foi assinada pela prefeita e pelo secretário municipal de Fazenda, Isaac José de Araujo.

A medida visa fortalecer as atividades dessas entidades municipais, garantindo a continuidade e a melhoria dos serviços prestados à população.