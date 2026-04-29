Procon Municipal oferece atendimento gratuito a consumidores endividados; entenda

Com o objetivo de auxiliar cidadãos a retomarem o equilíbrio financeiro, o Procon Municipal de Campo Grande disponibiliza atendimento especializado e gratuito voltado a consumidores endividados e super endividados. O serviço é contínuo, realizado mediante agendamento, e conta com equipe técnica preparada para orientar e apoiar na reorganização da vida financeira.

A iniciativa integra as ações permanentes de educação financeira e proteção ao consumidor, oferecendo suporte para que pessoas com dívidas acumuladas possam buscar alternativas de regularização sem comprometer sua subsistência básica.

Como funciona o atendimento

Diferente de uma reclamação convencional, o atendimento do núcleo de educação financeira tem caráter orientativo e estratégico. Durante o processo, o consumidor recebe acompanhamento técnico para análise detalhada da sua situação financeira, incluindo:

Mapeamento das dívidas: identificação da origem e do volume do endividamento;

Capacidade de pagamento: cálculo do mínimo existencial, garantindo condições básicas de subsistência;

Plano de ação: orientações sobre priorização de dívidas e reorganização do orçamento familiar.

Segundo o superintendente de Proteção e Defesa do Consumidor, José Costa Neto, o trabalho tem foco na dignidade do cidadão e na construção de soluções sustentáveis.

“A atuação do Procon na mediação do superendividamento está pautada na proteção da dignidade da pessoa humana e no equilíbrio das relações de consumo. Ao disponibilizarmos suporte técnico especializado, proporcionamos ao cidadão ferramentas para uma análise criteriosa da sua realidade financeira. Nosso papel é garantir que a renegociação ocorra de forma sustentável, respeitando a Lei Federal nº 14.181/2021 e preservando o mínimo existencial. Mais do que resolver dívidas, promovemos educação financeira e reinserção responsável no mercado”, destaca.

Quem pode acessar o serviço

O atendimento é destinado a pessoas físicas que agiram de boa-fé, mas que não conseguem mais honrar seus compromissos financeiros.

Para iniciar o atendimento, é necessário apresentar:

Documento pessoal (RG e CPF);

Comprovante de residência;

Comprovantes de renda (holerite, extrato bancário ou declaração);

Lista das dívidas (faturas de cartão, contratos, carnês e contas em atraso).

Como agendar

O agendamento também pode ser feito pelo telefone (67) 2020-1231. Para dúvidas e outras orientações, o contato pode ser realizado pelo telefone 156, opção 6.

Os consumidores podem buscar orientação diretamente na sede do Procon Municipal, que está em novo endereço (Rua Venâncio Borges do Nascimento, nº 377, Bairro Jardim TV Morena). Lá o consumidor também poderá tirar dúvidas e realizar o agendamento para o atendimento especializado.